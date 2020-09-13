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Фотофакт: В центре Киева - акция солидарности с белорусским народом

13.09.2020 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция солидарности с белорусским народом в борьбе за свободу и независимость.





Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько десятков белорусских и украинских активистов держат флаги Беларуси и плакаты с фотографиями, снятыми во время протестов.

Активисты планируют отправиться к посольству Беларуси по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Б.Хмельницкого - ул. Коцюбинского, 3.

Ситуация на акции спокойная.
 
 
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На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция солидарности с белорусским народом в борьбе за свободу и независимость.
 
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