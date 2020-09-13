МВД: В Минске 13 сентября задержали около 250 человек

«По состоянию на 15.00 в республике зафиксировано 17 очагов протестной направленности. Общее количество участников не превышает трех тысяч человек. Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая, — сообщают в ведомстве. — В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».





В ведомстве уточняют, что сотрудники ГАИ принимают меры по ограничению движения и организации объездов, так как «протестующие заблокировали проезжую часть в различных точках Минска».





«Сотрудники милиции ориентированы на охрану общественного порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны протестующих, — отмечают в МВД. — Граждане и гости нашей страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков».





Список задержанных обновляется на сайте и в телеграмм-канале лишенного аккредитации правозащитного центра "Вясна". Правозащитники собрали данные как минимум о 46 задержанных.



