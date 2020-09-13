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Москва в шоке от масштабов белорусских протестов — Bloomberg

13.09.2020 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин уверен, что Александр Лукашенко не будет свергнут со своего поста в результате белорусских протестов, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле. При этом, подчёркивает издание, российские власти озадачены происходящим в Беларуси.





И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом к власти белорусской оппозиции путём уличных акций. Поэтому собирается и дальше поддерживать белорусского руководителя, при этом подталкивая его к постепенной передаче власти.

В понедельник 14 сентября Лукашенко летит в Сочи на переговоры с Путиным. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов в результате которых, по данных ЦИК, белорусский руководитель набрал 81,1% голосов избирателей. Руководитель России стал одним их немногих лидеров стран, которые поздравили Лукашенко с победой.
 
 
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Президент России Владимир Путин уверен, что Александр Лукашенко не будет свергнут со своего поста в результате белорусских протестов, пишет Bloomberg со ссылкой на...
 
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