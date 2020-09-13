Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»

Источник материала: Onliner

В бушующем море тревожных новостей, сыплющихся с разных сторон каждый день, все еще есть островок стабильности и хорошего настроения. Это «Дажынкi». Какой бы ни выдался год, урожай и привес, в один из дней в небольших населенных пунктах люди забывают о проблемах и идут отдыхать красиво — с музыкой, яркими нарядами, песнями. «Дажынкi» не делят участников по возрасту, статусу или еще каким-нибудь признакам. На главной площади собираются все — только бы места хватило. Onliner побывал на областном празднике в агрогородке Дивин Кобринского района.









Принять «Дажынкi» — большая радость для любого населенного пункта. Праздник тружеников села — это не только само действо, но и копеечка в бюджет, которая позволяет подремонтировать дороги, покрасить дома на главных улицах, поставить заборы и сделать много чего еще полезного, на что в рутинной жизни не хватает средств. К тому же, как и в любой семье, где готовятся к важному событию и приезду гостей, в агрогородках и селах вдруг неизвестно откуда находятся силы и финансы сделать еще больше и лучше, чем было запланировано.













В 2020-м областные «Дажынкi» принимал Дивин — агрогородок на три тысячи жителей, расположенный недалеко от границы с Украиной. Фестиваль-ярмарку тут продумали от и до: праздновать начали с 8 утра и закончили только к 22:00, отправив в небо салютные залпы. А чтобы никто не скучал в течение дня, организовали спортивные мероприятия, открыли «город мастеров», поставили сцену для исполнителей.































Масштабное праздничное шествие, организованное в рамках «Дажынак», было настолько ярким и красочным, что в какой-то момент даже могло показаться, что это международный карнавал. Но нет, потом появились серые пиджаки и брюки и стало понятно, что полностью избавиться от формализма у нас пока не получается.



























Все присутствовавшие отмечали, что на праздник люди пришли действительно с удовольствием, не из-под палки: светящиеся глаза, искренние улыбки, смех. Чествование лучших из лучших — важная часть «Дажынак».











Праздник отшумел, но, как говорится, обещал вернуться.















