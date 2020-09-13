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Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»

13.09.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В бушующем море тревожных новостей, сыплющихся с разных сторон каждый день, все еще есть островок стабильности и хорошего настроения. Это «Дажынкi». Какой бы ни выдался год, урожай и привес, в один из дней в небольших населенных пунктах люди забывают о проблемах и идут отдыхать красиво — с музыкой, яркими нарядами, песнями. «Дажынкi» не делят участников по возрасту, статусу или еще каким-нибудь признакам. На главной площади собираются все — только бы места хватило. Onliner побывал на областном празднике в агрогородке Дивин Кобринского района.

Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»

Принять «Дажынкi» — большая радость для любого населенного пункта. Праздник тружеников села — это не только само действо, но и копеечка в бюджет, которая позволяет подремонтировать дороги, покрасить дома на главных улицах, поставить заборы и сделать много чего еще полезного, на что в рутинной жизни не хватает средств. К тому же, как и в любой семье, где готовятся к важному событию и приезду гостей, в агрогородках и селах вдруг неизвестно откуда находятся силы и финансы сделать еще больше и лучше, чем было запланировано.






В 2020-м областные «Дажынкi» принимал Дивин — агрогородок на три тысячи жителей, расположенный недалеко от границы с Украиной. Фестиваль-ярмарку тут продумали от и до: праздновать начали с 8 утра и закончили только к 22:00, отправив в небо салютные залпы. А чтобы никто не скучал в течение дня, организовали спортивные мероприятия, открыли «город мастеров», поставили сцену для исполнителей.

Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»








Масштабное праздничное шествие, организованное в рамках «Дажынак», было настолько ярким и красочным, что в какой-то момент даже могло показаться, что это международный карнавал. Но нет, потом появились серые пиджаки и брюки и стало понятно, что полностью избавиться от формализма у нас пока не получается.

Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»








Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»

Все присутствовавшие отмечали, что на праздник люди пришли действительно с удовольствием, не из-под палки: светящиеся глаза, искренние улыбки, смех. Чествование лучших из лучших — важная часть «Дажынак».





Праздник отшумел, но, как говорится, обещал вернуться.

Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»
Гуляли весь день. Как агрогородок Дивин принимал областные «Дажынкi»

 
Теги: Новости
 
 
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В бушующем море тревожных новостей, сыплющихся с разных сторон каждый день, все еще есть островок стабильности и хорошего настроения. Это «Дажынкi». Какой бы...
 
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