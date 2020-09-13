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"Экономические интересы": почему Кипр блокирует санкции против Минска
13.09.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кипр ― один из самых
"Несмотря на противодействие США, Кипр остается зоной активных финансовых банковских операций. И является одной из ключевых стран, куда не только вкладываются деньги, но и источником инвестиций. Белорусские денежные потоки, которые идут на Кипр и обратно, взаимосвязаны. Поэтому Кипр крайне заинтересован в сохранении этих потоков", ― отметил Авдонин.
По мнению собеседника Sputnik, Кипр, находясь в первой пятерке стран-инвесторов белорусской экономики, включает отношения с Беларусью в сферу своих национальных интересов.
Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Кипр очень заинтересован в сохранении солидных денежных потоков, которые идут туда из Беларуси, считает эксперт БИСИ Алексей Авдонин.
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