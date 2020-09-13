"Экономические интересы": почему Кипр блокирует санкции против Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Авдонин назвал причину неприсоединения Кипра к антибелорусским санкциям

Кипр ― один из самых крупных инвесторов нашей экономики ― блокирует решение Евросоюза о санкциях против Беларуси. О том, какие мотивы подталкивают к этому официальную Никосию, рассуждает эксперт БИСИ Алексей Авдонин.

"Несмотря на противодействие США, Кипр остается зоной активных финансовых банковских операций. И является одной из ключевых стран, куда не только вкладываются деньги, но и источником инвестиций. Белорусские денежные потоки, которые идут на Кипр и обратно, взаимосвязаны. Поэтому Кипр крайне заинтересован в сохранении этих потоков", ― отметил Авдонин.

По мнению собеседника Sputnik, Кипр, находясь в первой пятерке стран-инвесторов белорусской экономики, включает отношения с Беларусью в сферу своих национальных интересов.

Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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