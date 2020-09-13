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В Минске и регионах проходят многотысячные «Марши героев»
13.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
Возмущенный народ, как всегда? не испугали ни брутальные задержания, ни спецтехника, курсирующая по столице.
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Приблизительно в 15.00 МВД сообщает уже о 250 задержанных. И хотя основные задержания в Минске происходили в основном в начале шествия, силовики также пользовались возможностью кого-нибудь загрести, если те откалывались от основной колоны.
Всего в воскресном «Марше героев» только в Минске принимают участие по оценкам независимых наблюдателей не менее 100 тыс человек. Точно количество посчитать довольно сложно, так как движутся несколько колон и люди то сходятся, то расходятся, что обойти кордоны силовиков.
Чтобы понять сколько человек вышло против Александра Лукашенко достаточно сказать, что когда основная колона, двигающаяся по проспекту Пушника подошла к мосту на Тимирязева, хвост колоны находился у станции метро «Пушкинская».
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Возмущенный народ, как всегда? не испугали ни брутальные задержания, ни спецтехника, курсирующая по столице.
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