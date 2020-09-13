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В Минске и регионах проходят многотысячные «Марши героев»

13.09.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Возмущенный народ, как всегда? не испугали ни брутальные задержания, ни спецтехника, курсирующая по столице.

Как пишет портал tut.by незарегистрированный центр «Весна» сообщил  имена уже 82 задержанных по состоянию на 15 часов.. Задержан, в частности, журналист телеканала «Белсат» Артем Лява.

Приблизительно в 15.00 МВД сообщает уже о 250 задержанных. И  хотя основные задержания в Минске происходили в основном в начале шествия, силовики  также пользовались возможностью кого-нибудь загрести, если те откалывались от основной колоны.

 Всего в воскресном «Марше героев» только в Минске принимают участие по оценкам независимых наблюдателей не менее 100 тыс человек. Точно количество посчитать довольно сложно, так как движутся несколько колон  и люди то сходятся, то расходятся, что обойти кордоны силовиков.

Чтобы понять сколько человек вышло против Александра Лукашенко достаточно сказать, что когда основная колона, двигающаяся по проспекту Пушника подошла к мосту на Тимирязева, хвост  колоны находился у станции метро «Пушкинская».

 
Теги: Минск
 
 
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Возмущенный народ, как всегда? не испугали ни брутальные задержания, ни спецтехника, курсирующая по столице.
 
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