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У «Минск-Арены» силовики перекрыли дорогу участникам Марша героев

13.09.2020 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле спорткомплекса «Минск-Арена» проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят автозаки.

У «Минск-Арены» силовики перекрыли дорогу участникам Марша героев

Между оцеплением силовиков и демонстрантами сейчас несколько сотен метров. Протестующие медленно двигаются навстречу силовикам.

Колонна движется в сторону Дроздов, где расположен знаменитый коттеджный поселок, в котором живут высокопоставленные чиновники и другие вип-персоны, приближенные к власти.

 
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Возле спорткомплекса «Минск-Арена» проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят...
 
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