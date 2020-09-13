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У «Минск-Арены» силовики перекрыли дорогу участникам Марша героев
Источник материала: Навiны
Возле спорткомплекса «Минск-Арена» проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят автозаки.
Между оцеплением силовиков и демонстрантами сейчас несколько сотен метров. Протестующие медленно двигаются навстречу силовикам.
Колонна движется в сторону Дроздов, где расположен знаменитый коттеджный поселок, в котором живут высокопоставленные чиновники и другие вип-персоны, приближенные к власти.
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Возле спорткомплекса «Минск-Арена» проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят...
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