У «Минск-Арены» силовики перекрыли дорогу участникам Марша героев

Возле спорткомплекса «Минск-Арена» проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят автозаки.





Между оцеплением силовиков и демонстрантами сейчас несколько сотен метров. Протестующие медленно двигаются навстречу силовикам.

Колонна движется в сторону Дроздов, где расположен знаменитый коттеджный поселок, в котором живут высокопоставленные чиновники и другие вип-персоны, приближенные к власти.