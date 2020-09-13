В Минск задержан журналист Артем Лява

В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява.

В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото Владимир Гридина / Радыё Свабода

12 сентября на Женском марше в центре Минска были задержаны корреспонденты «Белсата» Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Они сообщили родным, что на них составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение законным требованиям милиции) Кодекса о б административных правонарушениях.