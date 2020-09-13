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В Минск задержан журналист Артем Лява

13.09.2020 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява.

В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Минск задержан журналист Артем Лява
Фото Владимир Гридина / Радыё Свабода

12 сентября на Женском марше в центре Минска были задержаны корреспонденты «Белсата» Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Они сообщили родным, что на них составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение законным требованиям милиции) Кодекса о б административных правонарушениях.

Милиционер, который составлял протоколы, заявил, что судить их будут только во вторник, 15 сентября. До этого времени они будут находиться на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява. В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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