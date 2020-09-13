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В Минск задержан журналист Артем Лява
Источник материала: Навiны
В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява.
В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
12 сентября на Женском марше в центре Минска были задержаны корреспонденты «Белсата» Екатерина Андреева и Макс Калитовский. Они сообщили родным, что на них составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение законным требованиям милиции) Кодекса о б административных правонарушениях.
Милиционер, который составлял протоколы, заявил, что
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В Минске задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява. В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация...
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