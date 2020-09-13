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Вероника Цепкало: Если бы Путин занял позицию народа Беларуси, для нас бы он был национальным героем

13.09.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская оппозиция ждет, что президент Александр Лукашенко наконец поймет, что у него больше нет поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом в комментарии телеканалу "Настоящее время" заявила оппозиционерка Вероника Цепкало.



Цепкало выразила надежду, что Лукашенко все-таки решит добровольно отдать власть.

По ее словам, оппозиция хочет, чтобы действующий президент остался один, без поддержки чиновников и силовиков.

"Белорусский народ никогда не сдастся, прежде чем мы не достигнем своей цели", – подчеркнул Цепкало.

Он также высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси.

"Господин Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем", – заявила Цепкало.

Журналистка Ирина Ромалийская напомнила Цепкало, что Путин уже встал на сторону Лукашенко, на что та ответила: "Время покажет".
 
 
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Белорусская оппозиция ждет, что президент Александр Лукашенко наконец поймет, что у него больше нет поддержки ни внутри страны, ни на международной арене. Об этом в...
 
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