Вероника Цепкало: Если бы Путин занял позицию народа Беларуси, для нас бы он был национальным героем









Цепкало выразила надежду, что Лукашенко все-таки решит добровольно отдать власть.





По ее словам, оппозиция хочет, чтобы действующий президент остался один, без поддержки чиновников и силовиков.





"Белорусский народ никогда не сдастся, прежде чем мы не достигнем своей цели", – подчеркнул Цепкало.





Он также высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин в итоге поддержит народ Беларуси.





"Господин Путин – человек образованный, интеллигентный, он видит, какое протестное движение сейчас в Беларуси развернулось. И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем", – заявила Цепкало.





Журналистка Ирина Ромалийская напомнила Цепкало, что Путин уже встал на сторону Лукашенко, на что та ответила: "Время покажет".



