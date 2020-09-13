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Видеофакт: Ускоренная съемка одной из колонн протестующих в Минске

13.09.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram-канал NEXTA публикует ускоренно видео колонны протестующих минчан в районе ЖК «Каскад». Отметим, что это только одна из многотысячных колонн, а в данный момент, по оценкам журналистов, число протестующих на улицах Минска не менее 100 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал NEXTA публикует ускоренно видео колонны протестующих минчан в районе ЖК «Каскад». Отметим, что это только одна из многотысячных колонн, а в данный момент,...
 
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