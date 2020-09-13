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Минское «Динамо» играет в гостях против «Спартака». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня первый выездной матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Сегодняшним соперником минчан будет московский «Спартак», который возглавляет бывший тренер сборной России Олег Знарок.
Обе команды имеют в своем активе по четыре очка и располагаются в середине турнирной таблицы Западной конференции.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня первый выездной матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
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