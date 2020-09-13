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В Бресте против демонстрантов использовали водомет
Источник материала: Onliner
«Очаги политической активности» сегодня фиксируются по всей стране. По отношению к протестующим силовики ведут себя по-разному. Минск с ходу вошел в новости с жесткими задержаниями, а в Бресте решили использовать водомет. Это первый раз за более чем месяц протестов, когда люди в форме пустили в ход такое «оружие». Видео из Бреста опубликовал Telegram-канал
По всей видимости, этим шагом силовики добивались того, чтобы толпа ушла с проезжей части на тротуар. Как только люди покинули дорогу, на перекрестке расположился автомобиль ГАИ.
Telegram-канал
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«Очаги политической активности» сегодня фиксируются по всей стране. По отношению к протестующим силовики ведут себя по-разному. Минск с ходу вошел в новости...
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