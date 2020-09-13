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В Бресте против протестующих задействовали водомет
Источник материала: Партизан
В Бресте против протестующих применили водомет. Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как милицейская машина применяет воду для разгона активистов. По данным агентства, на акции протеста проходят задержания.
Ранее сообщалось, что к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске стянули бронетехнику. На записи показано около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости в Минске. ОМОН ограждает территорию от людей, заборы обносят колючей проволокой на Октябрьской площади.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.
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В Бресте против протестующих применили водомет. Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
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