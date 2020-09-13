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Папа Римский призвал власти услышать своих граждан

13.09.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск сегодня после молитвы высказался о многочисленных протестах, которых проходят в разных странах мира.




Он заявил, что народные демонстрации протеста выражают нарастающее беспокойство гражданского общества в условиях особо критических политических и социальных ситуаций. Глава католической церкви призвал протестующих сохранять мирный характер власти, а власти прислушаться к голосу своих сограждан и пойти навстречу их законным устремления, обеспечивая полное уважение человека и гражданских свобод.

Понтифик не выделял отдельную страну или отдельные протесты.

Он также призвал католическую общественность всех стран, где идет гражданское противостояние, работать на диалог, примирение и прощение, сообщают Vatican News.
 
 
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Папа Римский Франциск сегодня после молитвы высказался о многочисленных протестах, которых проходят в разных странах мира.
 
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