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Папа Римский призвал власти услышать своих граждан
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск сегодня после молитвы высказался о многочисленных протестах, которых проходят в разных странах мира.
Он заявил, что народные демонстрации протеста выражают нарастающее беспокойство гражданского общества в условиях особо критических политических и социальных ситуаций. Глава католической церкви призвал протестующих сохранять мирный характер власти, а власти прислушаться к голосу своих сограждан и пойти навстречу их законным устремления, обеспечивая полное уважение человека и гражданских свобод.
Понтифик не выделял отдельную страну или отдельные протесты.
Он также призвал католическую общественность всех стран, где идет гражданское противостояние, работать на диалог, примирение и прощение, сообщают Vatican News.
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Папа Римский Франциск сегодня после молитвы высказался о многочисленных протестах, которых проходят в разных странах мира.
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