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Очевидцы: Силовики стреляли в воздух у Дроздов в Минске, где собралась колонна протестующих

13.09.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, после того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.

Однако в ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка "Дрозды" в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих.

"Оружие не применялось", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.

Она добавила, что "ситуация остаётся контролируемой".

Ранее колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих и приступили к задержаниям.

В элитном коттеджном поселке "Дрозды" проживает руководство Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.
 
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