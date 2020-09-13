Очевидцы: Силовики стреляли в воздух у Дроздов в Минске, где собралась колонна протестующих

Как сообщаюточевидцы, после того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.

Однако в ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка "Дрозды" в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих.





"Оружие не применялось", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.





Она добавила, что "ситуация остаётся контролируемой".