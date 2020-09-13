|
Очевидцы: Силовики стреляли в воздух у Дроздов в Минске, где собралась колонна протестующих
Источник материала: Партизан
Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.
Как сообщают
Однако в ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка "Дрозды" в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих.
"Оружие не применялось", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.
Она добавила, что "ситуация остаётся контролируемой".
Ранее колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих и приступили к задержаниям.
В элитном коттеджном поселке "Дрозды" проживает руководство Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники несанкционированного марша.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)