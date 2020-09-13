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Белорусские автомобилисты устроили автопробег за мир

13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и безопасность. Белорусские автомобилисты устроили автопробег. Колонна из десятков машин с национальными флагами проехала от проспекта Победителей по МКАД, сообщает «МИР 24».

Участие приняли люди разных профессий, многие приехали с семьями. Главный посыл – сохранить мир и безопасность в стране.

«Настроение супер, все воодушевленные. Рады, что столько людей собирается. Что все объединены единственной мыслью: спокойствием и порядком в нашей стране», – сказал участник автопробега Иван Ильин.

«Нас много. Мы не боимся ничего. Мы хотим мира, единства, спокойствия. Заказали маечки с надписью «Любимую не отдают». Наши автопробеги называются «За единую Беларусь», – отметил участник автопробега Сергей Рачковский.

Затем участники автопробега отправились в Хатынь, чтобы отдать дань памяти сожженным мирным жителям во время Великой Отечественной.



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Участие в акции приняли люди разных профессий, многие приехали с семьями.
 
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