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Белорусские автомобилисты устроили автопробег за мир
13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За мир и безопасность. Белорусские автомобилисты устроили автопробег. Колонна из десятков машин с национальными флагами проехала от проспекта Победителей по МКАД, сообщает «МИР 24».
Участие приняли люди разных профессий, многие приехали с семьями. Главный посыл – сохранить мир и безопасность в стране.
«Настроение супер, все воодушевленные. Рады, что столько людей собирается. Что все объединены единственной мыслью: спокойствием и порядком в нашей стране», – сказал участник автопробега Иван Ильин.
«Нас много. Мы не боимся ничего. Мы хотим мира, единства, спокойствия. Заказали маечки с надписью «Любимую не отдают». Наши автопробеги называются «За единую Беларусь», – отметил участник автопробега Сергей Рачковский.
Затем участники автопробега отправились
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Участие в акции приняли люди разных профессий, многие приехали с семьями.
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