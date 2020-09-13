Часть участников Марша героев ушла от оцепления в сторону Орловской

Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле торгового центра «Арена-Сити», значительная часть колонны участников марша герове развернулась в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская.





Силовики и спецтехника, в том числе два водомета, пока стоят на месте — у «Арена-Сити» и спорткомплекса «Минск-Арена».

Ранее несколько десятков демонстрантов смогли обойти оцепление и через здание ТЦ выйти с другой стороны кордона силовиков. Чтобы их примеру не последовали другие, ОМОНовцы заблокировали двери в центр «Арена-Сити».