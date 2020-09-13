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Часть участников Марша героев ушла от оцепления в сторону Орловской

13.09.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле торгового центра «Арена-Сити», значительная часть колонны участников марша герове развернулась в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская.

Часть участников Марша героев ушла от оцепления в сторону Орловской

Силовики и спецтехника, в том числе два водомета, пока стоят на месте — у «Арена-Сити» и спорткомплекса «Минск-Арена».

Ранее несколько десятков демонстрантов смогли обойти оцепление и через здание ТЦ выйти с другой стороны кордона силовиков. Чтобы их примеру не последовали другие, ОМОНовцы заблокировали двери в центр «Арена-Сити».

Как сообщает TUT.by, к кордону силовиков у «Арена-Сити» пришла колонна спортсменов. Они скандировали «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно». Среди спортсменов — в прошлом известный баскетболист, а ныне заместитель председателя Федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков:

 
Теги: Минск
 
 
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