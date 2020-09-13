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В Жодино майор милиции в форме ударил женщину в лицо. Удар был такой силы, что она упала на асфальт

13.09.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время мирной акции протеста 13 сентября между жителями Жодино и сотрудниками милиции произошла словесная перепалка. Майор милиции внезапно ударил женщину в лицо — она упала на асфальт.


Горожане вышли на марш солидарности, их приветствовали многие прохожие и автомобили. Милиция остановила водителя, который сигналил участникам марша, часть колонны остановилась. Люди вернулись к стоянке у ТЦ «Элегант», пытались защитить водителя. А когда его отпустили, скандировали «Спасибо!», «Милиция с народом!».

Многие люди снимали это. Поэтому на многие телефоны попал момент, когда один из милиционеров неожиданно ударил в лицо женщину. Даже когда она упала, он ее не отпускал. Потасовка продолжалась на асфальте. Под крики «Позор!» милиционеры подхватили своего коллегу и отвели в микроавтобус, который был припаркован тут же.
 
 
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Во время мирной акции протеста 13 сентября между жителями Жодино и сотрудниками милиции произошла словесная перепалка. Майор милиции внезапно ударил женщину в...
 
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