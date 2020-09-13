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СМИ: Тадеуш Кондрусевич приехал в Литву

13.09.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не пустили в Беларусь, после чего он находился в Польше, приехал в Литву. Об этом сообщают литовские СМИ, в том числе сайт bns.lt. Митрополита пригласили произнести проповедь на воскресной мессе в костеле в населенном пункте Шилува. О дальнейших планах Тадеуша Кондрусевича, где он намерен пребывать, не сообщается.






Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. 11 сентября стало известно, что ответ от ГПК пришел, но его содержание не раскрывают.

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в страну.

Спустя сутки ситуацию прокомментировал Лукашенко. Он заявил, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

Кондрусевич в интервью «Настоящему времени» рассказал, что выезжал в Польшу на богослужения, а в Варшаве даже не был. Касательно двойного гражданства он ответил: «У меня есть белорусский паспорт, я его показал (на границе. — Прим. ред.)», — ответил митрополит.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.
  
 
 
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не пустили в Беларусь, после чего он находился в Польше, приехал в Литву. Об этом сообщают литовские СМИ, в том...
 
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