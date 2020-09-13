– Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, – это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!





На кого рассчитаны страшилки Лукашенко?





Да, в своем интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил, что он не будет вести переговоры с Координационным советом, так как «не знает, кто эти люди». Но он знает, что эти люди хотят уничтожить все наши промышленные предприятия, а рабочих оставить безработными, ввести платные медицину и образование, хотят разорвать связи с братской Россией.









Удивительно – людей не знает, но знает, о чем они думают и чего хотят. Ведь никто из Координационного совета (а там уже около 10 тысяч человек) не заявлял об этом публично. Реальность же совершенно другая. Лукашенко знает лично Валерия Цепкало, создателя Парка высоких технологий, который дает сегодня около 5% ВВП страны. А это больше, чем кто-либо из наших промышленных гигантов. Знает Павла Латушко, бывшего министра культуры, наиболее эффективного из всех своих коллег. Знает Виктора Бабарико, многие годы успешно возглавлявшего крупнейший банк Беларуси «Белгазпромбанк». Не может не знать и Светлану Алексиевич, единственного белорусского лауреата Нобелевской премии.





Знает и других людей, которые сидят сегодня в тюрьме, знает и тех, кого, на его взгляд, надо еще посадить. Но никому из них не предъявлено обвинение в желании уничтожить промышленность, ввести платную медицину и образование, поссорить белорусский и российский народы.





Все эти люди – высокообразованные патриоты нашей страны, созидатели, успешные каждый в своей сфере, жертвующие собой ради блага белорусов.





Что касается промышленности, то у нас последние десятилетия идет ускоренная деиндустриализация страны. Практически ничего не осталось от нашей станкостроительной отрасли, от таких прославленных предприятий, как Завод автоматических линий, завод имени Октябрьской революции, завод имени Кирова и других. Нет уже Минского фарфорового завода, Борисовской фабрики пианино, стоят и разваливаются за обшарпанными заборами большинство предприятий в районных центрах страны.





Производство на большинстве предприятий машиностроительного комплекса сократилось в разы, предприятия в долгах, как в шелках. Часть из них в предбанкротном состоянии. Нужна осмыс ная промышленная политика, реструктуризация большинства государственных предприятий. Но такого не было, нет сейчас и, уверен, никогда не будет при действующей власти. А значит, наша промышленность при Лукашенко обречена. Изменить ситуацию смогут такие люди, как Цепкало, как Бабарико, собственники успешного частного бизнеса в промышленности. Но это будет возможным только при новой власти.





Что касается «людей в погонах», которые, по словам Лукашенко, «должны обеспечить нормальное функционирование предприятий», убежден, что они способны только ускорить развал экономики. Их предназначение совершенно иное.





За последние десятилетия платная медицина у нас стала привычным явлением: частные медицинские центры, стоматологии, независимые лаборатории, платные услуги в государственных поликлиниках и больницах. На платной основе оказывает услуги населению медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь. Таким образом, частная медицина – это уже наша реальность, а не желание Координационного совета.





Похожая ситуация и с платным образованием. Чтобы учиться на платном отделении, к примеру, в Белорусском национальном технологическом университете, нужно заплатить за курс около 3500 белорусских рублей. Половина студентов в вузах принимается на платной основе. У нас функционируют восемь частных вузов. В средние специальные учебные заведения в этом году около 40 процентов студентов зачислено на платной основе.





Законодательство Беларуси разрешает сейчас открывать частные детские дошкольные учреждения и школы и даже способствует их развитию. В частных детских садах и школах дети получают лучшее образование, чем в государственных. В Беларуси сейчас работают 16 негосударственных учреждений, где можно получить общее среднее образование. Получается, что и здесь это не желание Координационного совета, а практика и стратегия развития образования существующей власти.





Страшилки Лукашенко рассчитаны только на зрителей Белорусского телевидения и читателей «СБ Беларусь сегодня». А высказывание его о разрыве отношений с Россией – это страшилка прежде всего для российского руководства.