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Белорусские спортсмены снова вышли на акцию протеста. Вот кто в их числе
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены в очередной раз вышли на мирную акцию протеста в столице. Среди них — баскетболисты братья Мещеряковы, волейболист Артур Удрис и другие атлеты.
Белорусские спортсмены появились на акции с баннером «Спортсмены с народом». Подойдя к торговому центру «Арена-Сити», они начали скандировать: «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно».
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Белорусские спортсмены в очередной раз вышли на мирную акцию протеста в столице. Среди них - баскетболисты братья Мещеряковы, волейболист Артур Удрис и другие...
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