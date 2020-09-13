Белорусские спортсмены снова вышли на акцию протеста. Вот кто в их числе

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены в очередной раз вышли на мирную акцию протеста в столице. Среди них — баскетболисты братья Мещеряковы, волейболист Артур Удрис и другие атлеты.

Белорусские спортсмены появились на акции с баннером «Спортсмены с народом». Подойдя к торговому центру «Арена-Сити», они начали скандировать: «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно».