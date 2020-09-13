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МВД опровергает применение в Минске светошумовых гранат, врет насчет выстрелов

13.09.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси опровергает применение в Минске светошумовых гранат для разгона протестующих.

Ранее, «Еврорадио» и «Наша Нива» сообщили, что возле Дроздов против демонстрантов начали применять светошумовые гранаты — впервые с начала августа.

В оперативном ситуационном штабе также заявили, что нет информации, что сотрудниками милиции производились предупредительные выстрелы в воздух.

«Оружие не применялось», — сказала официальный представитель Наталья Ганусевич.

А это уже неправда: предупредительный выстрел в воздух быль сделан на проспекте Победителей в районе Веснинки.

В Бресте против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов применили водомет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МВД Беларуси опровергает применение в Минске светошумовых гранат для разгона протестующих.
 
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