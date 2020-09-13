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В МВД рассказали, зачем в Бресте применялся водомет - видео

13.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации пресс-службы МВД Беларуси, около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги.

"Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что водомет был использован "с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения".

Напомним, в воскресенье акции протеста проходят по всей Беларуси. В Минске перекрыты центральные проспекты, закрыты некоторые станции метро и ограничена работа мобильного интернета.

 
Теги: Минск
 
 
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Протестующие заблокировали движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. Смотрите на видео, как был...
 
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