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В МВД рассказали, зачем в Бресте применялся водомет - видео
13.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации пресс-службы МВД Беларуси, около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги.
"Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что водомет был использован "с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения".
Напомним, в воскресенье акции протеста проходят по всей Беларуси. В Минске
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Протестующие заблокировали движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. Смотрите на видео, как был...
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