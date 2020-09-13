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"Судьбоносный смысл": эксперт о встрече Путина и Лукашенко в Сочи
13.09.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В условиях глобального кризиса, который измеряется и экономикой, и
"Как только Республика Беларусь начала демонстрировать определенную многовекторность, не сразу, но весьма ощутимо обозначились некоторые проблемы. И сегодня мы можем отчетливо наблюдать, как выглядит белорусская многовекторность в Киеве, Варшаве и Вильнюсе. Сколько еще ключей от "белорусского дома" нужно раздать белорусской оппозиции, чтобы в Минске поняли: суверенитет Беларуси в современном, адекватном его понимании, имеет одного гарантированного спонсора, одного гарантированного покровителя, и ничего обидного в этом нет. Как нет ничего обидного в том, что при всей независимости Канады, ее военной, экономической и политической самостоятельностью занимаются Соединенные Штаты, а не британская королева, которая, де-юре до сих пор является главой канадского государства", ― отметил Межевич.
Напомним, официальный визит Александра Лукашенко в Россию
Комментарий политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Залогом успеха предстоящей встречи в Сочи станет желание договариваться с максимальным учетом взаимных интересов, что не всегда в последнее время наблюдалось с...
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