В Бресте участников акции протеста разгоняли с помощью водомета

В Бресте милиция использовала против участников акции протеста водомет.

По данным МВД, около 16:50 на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов собралось около тысячи человек, они перекрыли движение и «в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги».