ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте участников акции протеста разгоняли с помощью водомета

13.09.2020 19:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Бресте милиция использовала против участников акции протеста водомет.

По данным МВД, около 16:50 на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов собралось около тысячи человек, они перекрыли движение и «в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги».

Против участников протестной акции был использован водомет — «с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения», сообщает МВД.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте милиция использовала против участников акции протеста водомет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика