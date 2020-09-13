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В Бресте участников акции протеста разгоняли с помощью водомета
Источник материала: Навiны
В Бресте милиция использовала против участников акции протеста водомет.
По данным МВД, около 16:50 на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов собралось около тысячи человек, они перекрыли движение и «в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги».
Против участников протестной акции был использован водомет — «с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения»,
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В Бресте милиция использовала против участников акции протеста водомет.
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