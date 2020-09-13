Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Очередная многолюдная акция протеста под названием Марш героев прошла 13 сентября в белорусских городах.





Наиболее массовой она получилась в Минске, где, по оценкам работавших на акции журналистов, численность участников в пиковый момент составила порядка 100 тысяч человек.

Планировалось, что участники марша пройдут до коттеджного поселка в Дроздах, где живут высокопоставленные чиновники и прочие вип-персоны, приближенные к Лукашенко.













Еще до начала акции в разных частях города силовики задержали, по данным МВД , примерно 250 человек. Наиболее массовые задержания были отмечены на проспекте Дзержинского у гостиницы «Ренессанс», на улице Маяковского, а также на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.

Несмотря на жесткое противодействие, участникам марша удалось собраться в многотысячную колонну. Так как проход по проспекту Победителей в районе стелы был перекрыт, колонне пришлось идти в обход — по Кальварийской, проспекту Пушкина и Орловской, где участники марша вновь вышли на Победителей у торгового центра «Арена-Сити».





























Здесь демонстрантов уже встречал кордон из силовиков и спецтехники. Небольшой части участников марша удалось пройти оцепление через торговый центр, один из входов в который был по ту сторону кордона. Но силовики быстро перекрыли эту лазейку.

Участие в марше сегодня приняла большая группа спортсменов. Они несли растяжку «Спортсмены с народом». В числе участников этой группы был известный в прошлом баскетболист, а ныне зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков.









Небольшая группа — около ста человек — все же попыталась пройти к элитному коттеджному поселку по боковому проезду, но и там их встретил кордон силовиков.

На улице Нарочанской было задержано несколько демонстрантов. По сообщениям очевидцев, один из силовиков с ружьем произвел несколько выстрелов в воздух.

Протестующие и силовики стояли друг напротив друга примерно полчаса, после чего участники марша начали постепенно расходиться в сторону улицы Орловской и далее к станции метро «Пушкинская», где находится народный мемориал Александра Тарайковского.













Фото Сергея Сацюка и Андрея Шавлюго