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Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста
Источник материала: Навiны
Очередная многолюдная акция протеста под названием Марш героев прошла 13 сентября в белорусских городах.
Наиболее массовой она получилась в Минске, где, по оценкам работавших на акции журналистов, численность участников в пиковый момент составила порядка 100 тысяч человек.
Планировалось, что участники марша пройдут до коттеджного поселка в Дроздах, где живут высокопоставленные чиновники и прочие вип-персоны, приближенные к Лукашенко.
Еще до начала акции в разных частях города силовики задержали,
Несмотря на жесткое противодействие, участникам марша
Здесь демонстрантов уже встречал кордон из силовиков и спецтехники. Небольшой части участников марша удалось пройти оцепление через торговый центр, один из входов в который был по ту сторону кордона. Но силовики быстро перекрыли эту лазейку.
Участие в марше сегодня приняла большая группа спортсменов. Они несли растяжку «Спортсмены с народом». В числе участников этой группы был известный в прошлом баскетболист, а ныне зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков.
Небольшая группа — около ста человек — все же попыталась пройти к элитному коттеджному поселку по боковому проезду, но и там их встретил кордон силовиков.
На улице Нарочанской было задержано несколько демонстрантов. По сообщениям очевидцев, один из силовиков с ружьем произвел несколько выстрелов в воздух.
Протестующие и силовики стояли друг напротив друга примерно полчаса, после чего участники марша начали
Фото Сергея Сацюка и Андрея Шавлюго
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Очередная многолюдная акция протеста под названием Марш героев прошла 13 сентября в белорусских городах.
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