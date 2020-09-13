ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

13.09.2020 19:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Очередная многолюдная акция протеста под названием Марш героев прошла 13 сентября в белорусских городах.

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Наиболее массовой она получилась в Минске, где, по оценкам работавших на акции журналистов, численность участников в пиковый момент составила порядка 100 тысяч человек.

Планировалось, что участники марша пройдут до коттеджного поселка в Дроздах, где живут высокопоставленные чиновники и прочие вип-персоны, приближенные к Лукашенко.

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Еще до начала акции в разных частях города силовики задержали, по данным МВД, примерно 250 человек. Наиболее массовые задержания были отмечены на проспекте Дзержинского у гостиницы «Ренессанс», на улице Маяковского, а также на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.

Несмотря на жесткое противодействие, участникам марша удалось собраться в многотысячную колонну. Так как проход по проспекту Победителей в районе стелы был перекрыт, колонне пришлось идти в обход — по Кальварийской, проспекту Пушкина и Орловской, где участники марша вновь вышли на Победителей у торгового центра «Арена-Сити».

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Здесь демонстрантов уже встречал кордон из силовиков и спецтехники. Небольшой части участников марша удалось пройти оцепление через торговый центр, один из входов в который был по ту сторону кордона. Но силовики быстро перекрыли эту лазейку.

Участие в марше сегодня приняла большая группа спортсменов. Они несли растяжку «Спортсмены с народом». В числе участников этой группы был известный в прошлом баскетболист, а ныне зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков.

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Небольшая группа — около ста человек — все же попыталась пройти к элитному коттеджному поселку по боковому проезду, но и там их встретил кордон силовиков.

На улице Нарочанской было задержано несколько демонстрантов. По сообщениям очевидцев, один из силовиков с ружьем произвел несколько выстрелов в воздух.

Протестующие и силовики стояли друг напротив друга примерно полчаса, после чего участники марша начали постепенно расходиться в сторону улицы Орловской и далее к станции метро «Пушкинская», где находится народный мемориал Александра Тарайковского.

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

Сто тысяч героев вышли в Минске на марш протеста

 

 

Фото Сергея Сацюка и Андрея Шавлюго

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная многолюдная акция протеста под названием Марш героев прошла 13 сентября в белорусских городах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участник Марша героев идут от «Арена-Сити» к станции метро «Пушкинская»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика