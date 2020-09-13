Участник Марша героев идут от «Арена-Сити» к станции метро «Пушкинская»

Большинство участников Марша героев, которые находились возле кордона силовиков на проспекте Победителей возле «Арена-Сити» и «Минск-Арены», идут к станции метро «Пушкинская» через развязку на пересечении проспекта и улицы Орловской.





Возле станции находится народный мемориал в честь погибшего 10 августа участника протестов Александра Тарайковского.

Около ста демонстрантов попытались пройти к элитному поселку Дрозды по одноименному боковому проезду, но там их тоже встретил кордон силовиков. Корреспондент БелаПАН слышала приглушенный хлопок с той стороны. На улице Нарочанской за силовиками произошли задержания демонстрантов.

Тем временем метрополитен сообщил о закрытии станций второй линии «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная». Ранее были закрыты «Фрунзенская» и «Немига». Первая линия сейчас работает в обычном режиме.

Правозащитники сообщают имена 160 человек, задержанных сегодня в Минске. Среди них журналист телеканала «Белсат» Артем Лява (находится в Октябрьском РУВД), заместитель главного редактора сайта «Наша ніва» Дмитрий Панковец (отпущен после проверки документов) и главный редактор сайта портала об IT-сфере dev.by Наталья Провалинская (в Октябрьском РУВД).