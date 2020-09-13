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В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин

13.09.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марш героев в Гродно завершился брутальными задержаниями десятков протестующих.

В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин

Акция сторонников перемен в Гродно собрала несколько тысяч человек. Протестующие с бело-красно-белыми флагами начали собираться к 14:00 возле молодежного центра «Гродно» на Советской улице. Они скандировали «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Это наш город», «Гродно, выходи». Среди демонстрантов были работники завода «Химволокно» в рабочей форме.

Из центра колонна отправилась через Большую Троицкую улицу на улицу Горького. Когда демонстранты находились на обеих сторонах улицы, к ним подъехали автозаки и милицейские автобусы. Оттуда вышло около сотни силовиков в шлемах и с оружием, которое стреляет резиновыми пулями, у некоторых были щиты.

В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин

Десятки участников марша, которые находились в конце колонны, а также в близлежащих дворах, были задержаны. Забирали мужчин, женщин, людей пожилого возраста. Автозаки несколько раз уезжали с улицы Горького и возвращались назад, когда демонстранты возвращались к проезжей части. Так было до тех пор, пока протестующие не разошлись.

В задержаниях вновь участвовала как минимум одна сотрудница ОМОН. Девушки-милиционеры из гродненского отряда ОМОН регулярно привлекаются для работы на акциях протеста. Некоторые из них уже успели засветиться в СМИ.

В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин

На месте протестов находились замначальника УВД Гродненского облисполкома Виталий Стасюкевич и начальник гродненского ОМОНа Владимир Кравцевич. Задержанных повезли в Ленинский РОВД.

Марш героев в Гродно длился около трех часов, сообщает БелаПАН.

В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин
В Гродно к задержаниям участников акции протеста привлекли омоновцев-женщин

 

 

Фото Сергея Людкевича

 
Теги: Гродно
 
 
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Марш героев в Гродно завершился брутальными задержаниями десятков протестующих.
 
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