МВД: 13 сентября в Минске задержано более 400 человек

13 сентября в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержано более 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В это воскресенье в белорусских городах проходила протестная акция Марш героев .

Пресс-служба подтвердила информацию о том, что на проспекте Победителей один из силовиков стрелял в воздух.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.



