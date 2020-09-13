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МВД: 13 сентября в Минске задержано более 400 человек

13.09.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 сентября в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержано более 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В это воскресенье в белорусских городах проходила протестная акция Марш героев.

Пресс-служба подтвердила информацию о том, что на проспекте Победителей один из силовиков стрелял в воздух.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

МВД: 13 сентября в Минске задержано более 400 человек

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября в Минске сотрудниками правоохранительных органов задержано более 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
 
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