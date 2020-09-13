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О будущем Беларуси и отношениях с Россией: самые яркие высказывания Лукашенко
13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вторую неделю подряд принимает у себя друзей из России. На прошлой недели – правительственная делегация во главе с премьером Мишустиным, на этой – десант российских журналистов. В итоге почти два часа разговора. «МИР 24» выбрал самые интересные моменты.
О власти
«Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь – и я тут предвыборную программу. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело», – отметил Лукашенко.
О конспирологии и автомате
«Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь – глубина этого конфликта», – отметил Лукашенко.
«Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: «Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет». Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать», – отметил белорусский лидер.
О стране
«Я, как человек деревенский, крестьянин, я же Дева по гороскопу, я люблю, чтобы все было в порядке. Я лечу над страной, а там солома, а там разбросано. А где-то стога с соломой сложены, и их годами не убирают. Мы три или два года назад проводили встречу в Могилеве. И я говорю: «Слушай, Владимир Владимирович, полетим, рядом моя деревня, где я родился, давай слетаем». Вот где мы ходили, я его в источник этот окунул холодный, четыре градуса всегда. Дед когда-то построил эту криницу. И мы летим, я говорю: «Слушай, что ты уставился, в окно смотришь?» Там-то лететь минут 15 – от Могилева до моей деревни. Около Смоленска, Орши. «Слушай, у тебя так все вылизано, так все аккуратненько – вот эти поля и прочее». А я сижу и думаю: «Ты бы только представил, чего мне это стоило. Можно забор построить, можно произвести любую продукцию, а там, где мы зависим от погоды, сельское хозяйство – тяжелейший случай. Поэтому летишь и радуешься: нет этой разбросанности, вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Ну, это наша жизнь. У нас нефти и газа нет, поэтому это один из таких основных инструментов», – рассказал Лукашенко.
«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил Лукашенко.
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Александр Лукашенко две недели принимал у себя друзей из России: правительственную делегацию во главе с премьером Мишустиным и десант российских журналистов.
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