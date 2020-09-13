О будущем Беларуси и отношениях с Россией: самые яркие высказывания Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вторую неделю подряд принимает у себя друзей из России. На прошлой недели – правительственная делегация во главе с премьером Мишустиным, на этой – десант российских журналистов. В итоге почти два часа разговора. «МИР 24» выбрал самые интересные моменты.

О власти

«Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь – и я тут предвыборную программу. Утюг включил – Лукашенко, чайник электрический включил – Лукашенко, телевизор включил – Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело», – отметил Лукашенко.

О конспирологии и автомате



«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что – а вдруг там снайпер, а вдруг что и прочее. Я говорю: «Нет, я должен выйти». Я поблагодарил ребят, которые там стояли в цепочке и достойно себя вели. Вот вся конспирология. То есть главное: я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут», – сказал президент Беларуси.



О протестующих

«Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь – глубина этого конфликта», – отметил Лукашенко.



О будущем

«Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет. Поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, потому что дети не очень воспринимают: «Слушайте, дети, но не сегодня, завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет». Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать», – отметил белорусский лидер.

О стране

«Я, как человек деревенский, крестьянин, я же Дева по гороскопу, я люблю, чтобы все было в порядке. Я лечу над страной, а там солома, а там разбросано. А где-то стога с соломой сложены, и их годами не убирают. Мы три или два года назад проводили встречу в Могилеве. И я говорю: «Слушай, Владимир Владимирович, полетим, рядом моя деревня, где я родился, давай слетаем». Вот где мы ходили, я его в источник этот окунул холодный, четыре градуса всегда. Дед когда-то построил эту криницу. И мы летим, я говорю: «Слушай, что ты уставился, в окно смотришь?» Там-то лететь минут 15 – от Могилева до моей деревни. Около Смоленска, Орши. «Слушай, у тебя так все вылизано, так все аккуратненько – вот эти поля и прочее». А я сижу и думаю: «Ты бы только представил, чего мне это стоило. Можно забор построить, можно произвести любую продукцию, а там, где мы зависим от погоды, сельское хозяйство – тяжелейший случай. Поэтому летишь и радуешься: нет этой разбросанности, вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Ну, это наша жизнь. У нас нефти и газа нет, поэтому это один из таких основных инструментов», – рассказал Лукашенко.



Об отношениях с Россией

«Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны – и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран. Что касается военной – не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – святое», – отметил Лукашенко.