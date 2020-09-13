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Гроздья солнца: белорусские садоводы начали сбор винограда
13.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси собирают урожай винограда. Расти этой ягоде в стране из-за климатических особенностей не так-то просто. Но опытные дачники характер растения уловили, и осенью получается снять с лозы крупные и сладкие гроздья, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Кишмиш вместо картофеля: приусадебный участок словно южная плантация. Сергей Чайка выращивает сразу 30 сортов винограда, в том числе белорусские. Первые кусты посадил, когда вышел на пенсию. Сейчас офицер в отставке уже опытный виноградарь.
«Здесь граммов 400». – «А сколько самые увесистые?». – «Килограмма два, но это в хорошие годы».
А этот год фермер с разочарованием называет худшим. Весной, когда побеги были уже большие, ударили поздние заморозки. Холодом и дождями отличилась и середина лета. Ягоды созревают с опозданием почти на три недели.
Белорусскому климату подходят ультраранние и ранние сорта, говорит фермер. Условия отличаются от южных. Поэтому приходится идти на хитрости, например, лозу подвязывать лучше пониже, чтобы ягоды погрелись у земли.
«Отличается от магазинного, да?». – «Это больная тема. Вот вы эту гроздь снимите, она через четыре-пять дней начнет уже увяливаться. И это нормально. Я его не обрабатываю перед съемом. В магазинах же лежат по 30-40 дней как стеклянные».
Виноградники у Сергея растут и в открытом грунте, и в теплице. Но под укрытием все-таки надежнее. Сорта как столовые, так и технические. Из последних делают сок и вино. Для этого в ягоде должно быть достаточно сахара. Его уровень Сергей проверяет специальным прибором – рефрактометром.
«Ну что, созрел?». – «Еще нет, всего лишь 12 брикс. Для такого сорта, чтобы сделать качественное вино, надо не менее 21-23 брикс». – «А сколько созревать еще?». – «Погода решает. Ночи вот у нас опять холодные, всего восемь градусов».
Сергей Чайка выращивает виноград для себя и семьи – у него четверо внуков. Угощает соседей и гостей. А вот завоевывать рынки не мечтает. Говорит, виноград для него – удовольствие, а не деньги.
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Офицер в отставке Сергей Чайка выращивает 30 сортов винограда, в том числе отечественные.
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