Гроздья солнца: белорусские садоводы начали сбор винограда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собирают урожай винограда. Расти этой ягоде в стране из-за климатических особенностей не так-то просто. Но опытные дачники характер растения уловили, и осенью получается снять с лозы крупные и сладкие гроздья, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Кишмиш вместо картофеля: приусадебный участок словно южная плантация. Сергей Чайка выращивает сразу 30 сортов винограда, в том числе белорусские. Первые кусты посадил, когда вышел на пенсию. Сейчас офицер в отставке уже опытный виноградарь.

«Здесь граммов 400». – «А сколько самые увесистые?». – «Килограмма два, но это в хорошие годы».

А этот год фермер с разочарованием называет худшим. Весной, когда побеги были уже большие, ударили поздние заморозки. Холодом и дождями отличилась и середина лета. Ягоды созревают с опозданием почти на три недели.

«В июле были температуры 7-8 градусов ночью. А 10 градусов для винограда это почти биологический ноль для винограда, когда он начинает активно расти. Если ниже, то затормаживается рост. Выше 30-32 тоже затормаживание роста», – рассказал виноградарь.

Белорусскому климату подходят ультраранние и ранние сорта, говорит фермер. Условия отличаются от южных. Поэтому приходится идти на хитрости, например, лозу подвязывать лучше пониже, чтобы ягоды погрелись у земли.

«Отличается от магазинного, да?». – «Это больная тема. Вот вы эту гроздь снимите, она через четыре-пять дней начнет уже увяливаться. И это нормально. Я его не обрабатываю перед съемом. В магазинах же лежат по 30-40 дней как стеклянные».

Виноградники у Сергея растут и в открытом грунте, и в теплице. Но под укрытием все-таки надежнее. Сорта как столовые, так и технические. Из последних делают сок и вино. Для этого в ягоде должно быть достаточно сахара. Его уровень Сергей проверяет специальным прибором – рефрактометром.

«Ну что, созрел?». – «Еще нет, всего лишь 12 брикс. Для такого сорта, чтобы сделать качественное вино, надо не менее 21-23 брикс». – «А сколько созревать еще?». – «Погода решает. Ночи вот у нас опять холодные, всего восемь градусов».

Сергей Чайка выращивает виноград для себя и семьи – у него четверо внуков. Угощает соседей и гостей. А вот завоевывать рынки не мечтает. Говорит, виноград для него – удовольствие, а не деньги.