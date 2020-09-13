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Минские власти ответили на критику уничтожения мемориала на месте гибели демонстранта на «Пушкинской»

13.09.2020 21:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти ответили на петицию с возмущением по поводу регулярного уничтожения народного мемориала, возникшего у станции метро «Пушкинская» на месте гибели демонстранта Александра Тарайковского.

В петиции авторы писали, что сотрудники Мингорисполкома регулярно высыпали кучу соли на тротуар возле «Пушкинской», что, по мнению составителей обращания, вредит экологии района, отравляет растущий рядом газон и нарушает правила благоустройства и содержания Минска.

В тексте петиции указали ссылку на статью 15.22 КоАП, которая гласит: незаконные повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, наказываются штрафом до 50 базовых величин, а если речь про юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин.

Подписанты (а их больше тысячи человек) попросили дать правовую оценку вышеописанным действиям и, если потребуется, привлечь виновных к ответственности. Администрация Фрунзенского района Минска ответила так:

  • 34-летний Александр Тарайковский погиб в ночь на 11 августа во время акций протеста в районе метро «Пушкинская». Версия МВД такова: в руке Тарайковского взорвалось неизвестное устройство, которое мужчина якобы хотел бросить в силовиков. Семья Александра в это не верит и считает, что его убили. Видео с места трагедии также ставят под сомнение позицию МВД и говорят о том, что Тарайковский с высокой степенью вероятности мог погибнуть от огнестрельного ранения.
  • На месте, где умер Тарайковский, стихийно появился импровизированный народный мемориал. Люди постоянно носили сюда цветы, плакаты и лампадки; рядом с мемориалом сделали надпись «Не забудем, не простим!» Коммунальщики же раз за разом ликвидировали мемориал у «Пушкинской», а в последнее время начали засыпать надпись на асфальте возле него солью.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Власти ответили на петицию с возмущением по поводу регулярного уничтожения народного мемориала, возникшего у станции метро «Пушкинская» на месте гибели...
 
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