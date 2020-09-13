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Минские власти ответили на критику уничтожения мемориала на месте гибели демонстранта на «Пушкинской»
Источник материала: KYKY>
Власти
В петиции авторы писали, что сотрудники Мингорисполкома регулярно высыпали кучу соли на тротуар возле «Пушкинской», что, по мнению составителей обращания, вредит экологии района, отравляет растущий рядом газон и нарушает правила благоустройства и содержания Минска.
В тексте петиции указали ссылку на статью 15.22 КоАП, которая гласит: незаконные повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, наказываются штрафом до 50 базовых величин, а если речь про юридическое лицо – от 20 до 300 базовых величин.
Подписанты (а их больше тысячи человек) попросили дать правовую оценку вышеописанным действиям и, если потребуется, привлечь виновных к ответственности. Администрация Фрунзенского района Минска ответила так:
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Минские власти ответили на критику уничтожения мемориала на месте гибели демонстранта на «Пушкинской»
Власти ответили на петицию с возмущением по поводу регулярного уничтожения народного мемориала, возникшего у станции метро «Пушкинская» на месте гибели...
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