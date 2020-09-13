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Протестующие дошли до дома Ермошиной в элитных Дроздах и кричали под ним «Баба Лида, мы на чай!»

13.09.2020 21:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня во время многотысячного Марша Героев в Минске (по оценкам журналистов, в марше участвовали до 100-150 тысяч человек) протестующие двигались к элитному поселку Дрозды, где живет «политическая верхушка» Беларуси. Здесь находится, например, и одна из резиденций Александра Лукашенко. Несмотря на то, что силовики рьяно старались помешать демонстрантам добраться до цели и выстраивали перед ними преграды, кому-то дойти до Дроздов все-таки удалось. «Наша Нива» рассказала одну увлекательную историю об этом.

В Дроздах у дома главы ЦИК Лидии Ермошиной по улице Тихой собралось, по оценкам корреспондента «НН», что-то около нескольких тысяч демонстрантов. Они стояли и скандировали: «Баба Лида, мы на чай!» Параллельно с этим возле ограждения оставили для чиновницы, объявившей 9 августа победу Лукашенко на «выборах», плакаты и символические подарки.

Затем, когда основная масса людей решила покинуть дом Ермошиной и на месте оставалась лишь пара сотен человек, с другого конца улицы приехали два буса и, как утверждает «НН», сделали четыре выстрела в сторону протестующих. Те принялись убегать. Показательно, что другие жители Дроздов открыли ворота своих дворов, чтобы помочь людям спрятаться. Ермошина же, разумеется, никого к себе не впустила.

Также «НН» предполагает, что рядом с домом Лидии Ермошиной силовики применили светошумовые гранаты. О взрыве гранат недалеко от дома чиновницы со ссылкой на очевидцев рассказывало и издание РБК. «Еврорадио» утверждает, что его журналист тоже слышал звук взрывающихся гранат, но не уточняет, где именно. МВД же опровергает сообщения об использовании светошумовых гранат силовиками против участников акции. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня во время многотысячного Марша Героев в Минске (по оценкам журналистов, в марше участвовали до 100-150 тысяч человек) протестующие двигались к элитному...
 
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