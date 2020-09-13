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В Жодино майор милиции ударил в лицо женщину

13.09.2020 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Жодино 13 сентября во время протестной акции сотрудник милиции в должности майора ударил в лицо женщину.

Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.

На защиту женщины бросились другие участники акции. Сотрудники милиции увели майора в микроавтобус без номерных знаков.

Вслед майору очевидцы кричали, что всё снято на видео, и сотруднику милиции не уйти от ответственности, сообщает Радыё Свабода.

 
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В Жодино 13 сентября во время протестной акции сотрудник милиции в должности майора ударил в лицо женщину. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.
 
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