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В Жодино майор милиции ударил в лицо женщину
Источник материала: Навiны
В Жодино 13 сентября во время протестной акции сотрудник милиции в должности майора ударил в лицо женщину.
Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.
На защиту женщины бросились другие участники акции. Сотрудники милиции увели майора в микроавтобус без номерных знаков.
Вслед майору очевидцы кричали, что всё снято на видео, и сотруднику милиции не уйти от ответственности,
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В Жодино 13 сентября во время протестной акции сотрудник милиции в должности майора ударил в лицо женщину. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.
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