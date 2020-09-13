В Жодино майор милиции ударил в лицо женщину

В Жодино 13 сентября во время протестной акции сотрудник милиции в должности майора ударил в лицо женщину.

Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.

На защиту женщины бросились другие участники акции. Сотрудники милиции увели майора в микроавтобус без номерных знаков.