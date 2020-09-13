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Читатель: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов
Источник материала: Onliner
На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два мотоциклиста. «Один человек оказался под машиной, его доставали все водители», — уточнил минчанин.
По предварительной информации, ДТП случилось около 20:40. Уже через несколько минут на месте была скорая помощь.
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На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два...
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