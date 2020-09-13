ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Читатель: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов

13.09.2020 21:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два мотоциклиста. «Один человек оказался под машиной, его доставали все водители», — уточнил минчанин.

Читатель: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов

По предварительной информации, ДТП случилось около 20:40. Уже через несколько минут на месте была скорая помощь.

Читатель: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов

Если у вас есть информация о происшествии, пишите на ok@onliner.by или в наш Telegram-бот.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские власти ответили на критику уничтожения мемориала на месте гибели демонстранта на «Пушкинской»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика