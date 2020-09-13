Читатель: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов

Источник материала: Onliner

На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два мотоциклиста. «Один человек оказался под машиной, его доставали все водители», — уточнил минчанин.





По предварительной информации, ДТП случилось около 20:40. Уже через несколько минут на месте была скорая помощь.





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