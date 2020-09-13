Протесты 13 сентября с высоты (видео)

Источник материала: Onliner

В это воскресенье (как, впрочем, и во все предыдущие, начиная с августа) в центре города собралась многотысячная толпа. Полноценного слаженного шествия по Независимости — Победителей не получилось, так как силовики перехватывали и разбивали колонны, задерживали сотни людей. Тем не менее белорусы шли и шли, упорно преодолевая километры. Завтра или даже сегодня ночью кто-нибудь обязательно выложит свой «протестный трек» по улицам и дорогам, где точно будет видно, как петляли и разворачивались колонны. Пока же мы можем посмотреть на события уже прошедшего дня с высоты и попробовать прикинуть количество участников. Впереди — почти шесть минут чистого эстетического удовольствия. А отчет о том, как прошел день, можно почитать по ссылке .