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Протесты 13 сентября с высоты (видео)

13.09.2020 21:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В это воскресенье (как, впрочем, и во все предыдущие, начиная с августа) в центре города собралась многотысячная толпа. Полноценного слаженного шествия по Независимости — Победителей не получилось, так как силовики перехватывали и разбивали колонны, задерживали сотни людей. Тем не менее белорусы шли и шли, упорно преодолевая километры. Завтра или даже сегодня ночью кто-нибудь обязательно выложит свой «протестный трек» по улицам и дорогам, где точно будет видно, как петляли и разворачивались колонны. Пока же мы можем посмотреть на события уже прошедшего дня с высоты и попробовать прикинуть количество участников. Впереди — почти шесть минут чистого эстетического удовольствия. А отчет о том, как прошел день, можно почитать по ссылке.

 
 
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В это воскресенье (как, впрочем, и во все предыдущие, начиная с августа) в центре города собралась многотысячная толпа. Полноценного слаженного шествия...
 
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