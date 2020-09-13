По итогам воскресных акций в Беларуси задержаны около тысячи человек

Источник материала: Ежедневник

В ходе прошедших воскресных маршей, которые окрестили Маршами Героев, по всей стране задержаны под тысячу человек. В ход опять пошли светошумовые гранаты и резиновые пули.

Всего в Минске на протесты собралось около 50 тыс. человек, но это воссе не значит, что протестное движение сдувается. Власти, как и в пррошлое воскресенье, начали работать на опережение, даже с еще большей активностью., разгоняяя и хватая людей в разных районах Минска как только они объединялись в колонну. В результате, еще до начала марша было задержано не менее 250 человек. Однако несмотря на все усилия по недопущению общего сбора, люди все же просочились и объединились в общий марш.

Регионы также не остались в стороне. Как сообщило МВД, на 15.00 по всей стране было зафиксировано 17 протестных очагов с общим количеством участников около 3 тыс. человек. Насколько эти цифры стыкуются с рельностью судить не будем. Официальную информацию МВД можно оценить, глянув на фото и видео, которыми полон интернет.

По официальным данным МВД, на 19.00 только в Минске были задержаны более 400 человек. Но сами задержания в это время активно продолжались. Исходя из этого можно предположить, что общее число задержанных в столице могло потом увеличиться еще на пару сотен человек.

Активно задержания проводились и в регионах – главным образом в областных центрах, где также прошли марши протеста. По данным правозащитников и журналистов, в регионах также были задержаны сотни человек.

Точное число всех задержанных станет известно только завтра, но оно наверняка будет близко к тысяче человек или даже превысит это число. Что характерно, опять начали хватать журналистов, хоть пока и не так рьяно, как ранее.

Таким образом, минувшее воскресенье стало самым массовой акцией силовиков против мирных граждан после трагичных событий 9 и 10 августа. При этом в ход опять пошли резиновые пули и светошумовые гранаты. Официально МВД не подтверждает их применение, но жители Минска засняли это на видео.

Случайно или нет, но такое массированное наступление силовиков на белорусский протест началось после назначения нового генерального прокурора, который сразу обвинил силовые ведомства, и не только их, в пассивности при наведении порядка в стране.