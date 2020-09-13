Появилась информация о проблемах с сайтом налоговой. Представитель МНС: «Не надо придумывать того, чего нет»

Источник материала: Onliner

Вчера в интернете начала распространяться информация о «цифровом возмездии» со стороны виртуального киберобъединения. «Анонимные айтишники» обещали положить сайт Министерства по налогам и сборам, «если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего». Задержания случились, и много. Вечером в воскресенье некоторые каналы в Telegram написали, что с сайтом МНС не все ладно. Проверяем информацию.

В частности, сообщалось, что есть проблемы со входом в личный кабинет для юридических лиц.





Многие поспешили проверить эту информацию и смогли-таки зайти на сайт. В свои личные кабинеты попали как ИП, так и крупные компании. Но у некоторых, судя по всему, зайти не получилось. Такой скриншот прислал нам пользователь в Telegram-бот.









Onliner связался с начальником главного управления развития налоговых органов МНС Сергеем Шкутом, чтобы уточнить информацию о проблемах со входом в личный кабинет на сайте налоговой:

— Не надо придумывать того, чего нет. Зайдите на сайт и посмотрите: сайт прекрасно работает, — заявил он.

(будет дополнено)