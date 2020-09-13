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После угроз хакеров обрушить налоговую систему беларусы стали жаловаться на проблемы с сайтом налоговой
Источник материала: KYKY>
Беларусы жалуются на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам. Об этом пишут «Наша Нива» и
«Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты [на сайте налоговой]. В то же время другие пользователи сообщают, что они свободно заходят в свои кабинеты», –
Позже по этому поводу емкий комментарий
Напомним, вчера объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси через телеграм-канал «Кибер Партизаны»
Сегодня же на канале «Кибер Партизаны» опубликовали следующее сообщение:
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После угроз хакеров обрушить налоговую систему беларусы стали жаловаться на проблемы с сайтом налоговой
Беларусы жалуются на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам. Об этом пишут «Наша Нива» и Onliner. «Некоторые пользователи не могут войти в свои...
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