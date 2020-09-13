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После угроз хакеров обрушить налоговую систему беларусы стали жаловаться на проблемы с сайтом налоговой

13.09.2020 22:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы жалуются на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам. Об этом пишут «Наша Нива» и Onliner.

«Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты [на сайте налоговой]. В то же время другие пользователи сообщают, что они свободно заходят в свои кабинеты», – пишет «НН».

Позже по этому поводу емкий комментарий дал начальник главного управления развития налоговых органов МНС: «Сайт прекрасно работает».

Напомним, вчера объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси через телеграм-канал «Кибер Партизаны» пригрозило Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если сегодня, 13 сентября, задержат «хотя бы одного» протестующего (по сведениям МВД, сейчас известно о не менее 400 задержанных за сегодня). Также хакеры требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из Дворца Независимости и извиниться перед беларуским народом. 

Сегодня же на канале «Кибер Партизаны» опубликовали следующее сообщение:

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Теги: Новости
 
 
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Беларусы жалуются на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам. Об этом пишут «Наша Нива» и Onliner. «Некоторые пользователи не могут войти в свои...
 
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