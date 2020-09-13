После угроз хакеров обрушить налоговую систему беларусы стали жаловаться на проблемы с сайтом налоговой

Источник материала: KYKY

Беларусы жалуются на проблемы с доступом на сайт Министерства по налогам и сборам. Об этом пишут «Наша Нива» и Onliner .

«Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты [на сайте налоговой]. В то же время другие пользователи сообщают, что они свободно заходят в свои кабинеты», – пишет «НН».

Позже по этому поводу емкий комментарий дал начальник главного управления развития налоговых органов МНС: «Сайт прекрасно работает».

Напомним, вчера объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси через телеграм-канал «Кибер Партизаны» пригрозило Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если сегодня, 13 сентября, задержат «хотя бы одного» протестующего (по сведениям МВД, сейчас известно о не менее 400 задержанных за сегодня). Также хакеры требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из Дворца Независимости и извиниться перед беларуским народом.

Сегодня же на канале «Кибер Партизаны» опубликовали следующее сообщение:

Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram. Подпишитесь !