Стали известны подробности инцидента в Жодино, когда милиционер ударом кулака в лицо повалил женщину на асфальт

Источник материала: KYKY

Сегодня по соцсетям разлетелось видео с одним жутким инцидентом в Жодино. Ролик отчетливо показывает, как милиционер внезапно ударяет кулаком женщину. Бьет так, что та падает на асфальт. TUT.by, побеседовав с очевидцами пугающего события, разобрался в подробностях этой истории.

По воспоминаниям собеседника TUT.by Павла, по Жодино гуляла толпа горожан. Мимо нее проезжала машина, водитель поприветствовал людей сигналом. К нему сразу же подскочила машина ГАИ, а толпа направилась защищать водителя. Люди обступили авто ГАИ, вскоре на место подъехали несколько микроавтобусов и милицейских машин, оттуда показались силовики.

По словам Павла, рядом с милиционерами оказалась и та самая девушка с видео. В руках она держала плакат. «Девушка ничего не кричала, – объясняет Павел. – Может, она что-то и сказала милиции в близком контакте, но этого не было слышно. Один из милиционеров порвал плакат и ударил ее в лицо. Всем, кто это видел, показалось, что все произошло из-за того, что милиционеру не понравилось, что она его снимала. За нее вступились мужчины. У девушки покраснело ухо и от падения было разбито колено. Ее не задержали. Девушку обступила толпа, и она в ней потерялась – ушла вместе с протестующими. Милиционера увели в микроавтобус».

TUT.by также разыскал подругу пострадавшей: обе в тот момент стояли рядом. «Она до сих пор в шоке, – описывает состояние героини ролика ее приятельница. – Говорит: «Это же милиция, как я могла их бояться?» Она стояла с плакатиком, на котором были нарисованы три балаклавы перечеркнутые и надпись «Не краіна для маіх дзяцей».

Она просто подходила к милиционерам и снимала на телефон, показывала нарисованную маску, ничего даже не говоря в их адрес. В какой- то момент ее ударил один милиционер, да с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли. Остальные милиционеры не нападали на людей и не помогали этому человеку, который ударил мою подругу». Собеседница TUT.by добавила, что люди бросились защищать лежащую на земле девушку.

«Побежала и я, и мой муж, – продолжает очевидец. – Мы ушли вместе с толпой. От шока она, казалось, не чувствовала боли, хотя у нее было алое ухо и коленями она ударилась. У нас у всех тряслись и руки, и ноги, сердце вырывалось из груди. Она прошла немного, потом за ней приехал муж и отвез ее в больницу. Они сейчас прошли рентген: голова, ноги – все, вроде, целое. Я с ней связывалась недавно, они в это время ждали милицию. Наверное, врачи вызывают, если люди пострадали в какой-то такой ситуации».

Пресс-служба МВД дала следующий комментарий: «Когда выясним все обстоятельства, сообщим [их]».

Обложка: инициатива «Фотографы против».

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