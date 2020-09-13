Перед очередной встречей с Путиным позиции Лукашенко как никогда слабы

Воскресный Марш героев в Минске и других городах показал, что протестная активность белорусов по-прежнему высока. Демонстранты пытались пройти (и часть даже прошла) к элитному поселку Дрозды, где расположена одна из резиденций Александра Лукашенко. Так что он на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября не сможет похвастаться, что сбил волну, оседлал ситуацию.





Визит рабочий, «подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется», сообщил в минувшую пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Два руководителя и прежде были скупы на слова после своих встреч. Сейчас же, надо думать, будут обсуждаться особенно деликатные темы. Так что многое пока останется в тайне.

Встречаясь с российским премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября, Лукашенко сообщил, что «мы [с Путиным] такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».

В итоге оказалось, что не в Москве, а в Сочи. То есть не в столице, а на курорте. Что как бы понижает статус визита. Не факт также, что двум стареющим вождям с трудной историей взаимоотношений удастся расставить все точки над i. Даже в финансово-экономических вопросах. А тем более если будет затронута тема транзита власти.

Какие козыри у белорусского вождя?

Лукашенко уже получил вербальную поддержку Кремля после выборов 9 августа, результаты которых, по мнению многих белорусов и руководства демократических стран, были грубо сфальсифицированы. Путин даже пообещал помощь силовиками, если понадобится.

Первая после 9 августа личная встреча важна для Лукашенко как подтверждение того, что с Москвой все тип-топ. Что Путин простил за все антироссийские фортели избирательной кампании, включая пленение 33 россиян, названных боевиками Вагнера . И что вдобавок Россия скоро даст еще и коврижек.

Кадры с рукопожатием, улыбками (пусть и неискренними, резиновыми) на камеры нужны Лукашенко, чтобы вселить бодрость в вертикаль, силовиков: с Россией не пропадем, выдюжим.

После 9 августа Лукашенко стал усиленно раскручивать тему западной угрозы и цветной революции, которая может-де перекинуться и на Россию, если ее не задушить в Беларуси. Противники режима изображаются отъявленными русофобами . Тем самым он старается показать Кремлю, что очень ему нужен, полезен и незаменим на своем посту.

Страшилки примитивные, но Путин, как любой забронзовевший авторитарий, наверняка боится политического пробуждения масс и в своей стране. А Лукашенко на фобиях и комплексах российского руководства давно научился играть .

Станет ли Москва бросать деньги в черную дыру?

В Сочи Лукашенко, надо думать, попробует выпросить-таки кредит на рефинансирование белорусского долга той же России.

Еще 27 августа он похвалился: «Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования».

Также было заявлено: «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».

Но пока это дележ шкуры неубитого медведя. Два премьера ни о чем, похоже, не договорились. Никаких известий о выделении кредита нет. Лишь «Интерфакс» сообщил , что Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование государственного долга Беларуси перед РФ в 2021 году, при этом сумма обязательств перед российской стороной составляет 600 млн долларов.

В общем, пока Москва не торопится открывать закрома перед Лукашенко. В любом случае кредит в 600 млн или даже в миллиард долларов не решит проблем белорусской экономики. Она и так уже была в стагнации, а теперь, после скандальных выборов, станет проседать все сильнее.

Так что Кремль, вписавшись сейчас за Лукашенко, взял на себя во всех смыслах неблагодарную миссию. И чисто политическая поддержка правителя с сомнительной легитимностью — дело скользкое, рискованное. И в плане экономическом это одни убытки. Нереформированная экономика Беларуси с большим неэффективным госсектором — настоящая черная дыра.

А уж теперь реформировать ее Лукашенко тем более не станет. Он и так сокрушается, что породил «буржуйчиков», которые-де и гонят революционную волну.

Будет ли Кремль сейчас навязывать дорожные карты?

Надо думать, что в Сочи с белорусской стороны прозвучат также традиционные просьбы дать газа и нефти подешевле. Но российская сторона и прежде была в этом плане неуступчива, связывая цены на энергоносители с «углублением интеграции». Теперь же можно напирать на это еще сильнее.

В декабре прошлого года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты «углубления интеграции» . Так что сейчас у Кремля есть возможность отыграться. Ведь белорусский вождь, чей народ восстал, оказался в беспрецедентно слабой переговорной позиции. Кроме страшилок на тему цветной революции, никаких козырей в диалоге с Москвой у Лукашенко нет.

До 9 августа комментаторы дружно твердили, что ей выгоден ослабленный по итогам выборов Лукашенко. Но в итоге он оказался чересчур ослабленным. С правителем, чья легитимность настолько подорвана и чья перспектива усидеть в кресле надолго — под большим вопросом, заключать серьезные политические пакты очень рискованно. Ведь они потом могут быть признаны юридически ничтожными.

Поэтому вполне вероятно, что Москва сейчас предпочтет поглубже войти в белорусскую экономику, прикупить стратегических активов. Также не исключено, что Россия попробует застолбить здесь и свое военное присутствие.

Возникнет ли тема транзита власти?

Наконец, остается интрига в вопросе, как видит Кремль политическое будущее Лукашенко. По мнению многих обозревателей, он стал слишком токсичным партнером. Вдобавок нет уверенности, что он задушит революцию окончательно. Так что встает вопрос о некоем транзите власти в Беларуси.

Анонимные источники из числа приближенных к Кремлю людей заявили Bloomberg: Москва хоть и не доверяет Лукашенко, но не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.

Очевидно, что именно Москва будирует тему конституционной реформы в Беларуси. Вероятно, Кремлю и впрямь был бы по душе контролируемый транзит власти с приходом к рулю некоей лояльной к России фигуры.

Но здесь для Москвы возникают две трудности. Во-первых, не факт, что сам Лукашенко, в случае если он снова возьмет ситуацию в стране под достаточно жесткий контроль, согласится с предложениями Кремля оставить кресло . Даже если речь будет идти о гарантиях и некоей почетной должности а-ля Нурсултан Назарбаев.

Во-вторых, остается фактор политически пробудившегося белорусского народа, который вряд ли легко согласится, чтобы его будущее определяли Лукашенко на пару с Кремлем. Российская верхушка наверняка испытывает экзистенциальный страх, что при любой смене власти Беларусь неизбежно пойдет путем демократии, укрепления национальной идентичности, европейских ценностей.

Во всяком случае, мы видим, что Москва отвергает возможность диалога со Светланой Тихановской, которую многие белорусы считают реальной победительницей минувших выборов, и вслед за белорусскими властями объявляет созданный по ее инициативе Координационный совет незаконной структурой. Похоже, что пока правящая элита РФ не видит, на кого, кроме Лукашенко, можно поставить в Беларуси. Мощных сил и ярких деятелей явно пророссийского толка здесь нет.

Что может помешать превращению Беларуси в протекторат?

Напрашивается вывод, что пока в отношениях между Путиным и его давним белорусским партнером, скорее всего, будет преобладать то, что политологи называют солидарностью диктаторов. Впрочем, это вряд ли помешает первому попытаться выжать из второго максимум уступок как по частным, так и по стратегическим вопросам.

Причем и нажима в плане «углубления интеграции» полностью исключать нельзя. Кремлю важно посильнее привязать к себе Беларусь и экономически, и институционально, чтобы страна оставалась на крючке при любой смене власти.

А поскольку позиции Лукашенко как никогда слабы, то, соответственно, риски для суверенитета как никогда сильны. Да, бессменный президент Беларуси не хотел бы делиться властью, но если возникает выбор между дележом и ее полной потерей под народным давлением , то вариант превращения страны в протекторат России отнюдь не исключен.