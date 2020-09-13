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Перед очередной встречей с Путиным позиции Лукашенко как никогда слабы
Источник материала: Навiны
Воскресный
Визит рабочий, «подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется», сообщил в минувшую пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Два руководителя и прежде были скупы на слова после своих встреч. Сейчас же, надо думать, будут обсуждаться особенно деликатные темы. Так что многое пока останется в тайне.
Встречаясь с российским премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября, Лукашенко сообщил, что «мы [с Путиным] такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».
В итоге оказалось, что не в Москве, а в Сочи. То есть не в столице, а на курорте. Что как бы понижает статус визита. Не факт также, что двум стареющим вождям с трудной историей взаимоотношений удастся расставить все точки над i. Даже в финансово-экономических вопросах. А тем более если будет затронута тема транзита власти.
Какие козыри у белорусского вождя?
Лукашенко уже получил вербальную
Первая после 9 августа личная встреча важна для Лукашенко как подтверждение того, что с Москвой все тип-топ. Что Путин простил за все антироссийские фортели избирательной кампании, включая пленение 33 россиян, названных
Кадры с рукопожатием, улыбками (пусть и неискренними, резиновыми) на камеры нужны Лукашенко, чтобы вселить бодрость в вертикаль, силовиков: с Россией не пропадем, выдюжим.
После 9 августа Лукашенко стал усиленно раскручивать тему
Страшилки примитивные, но Путин, как любой забронзовевший авторитарий, наверняка боится политического пробуждения масс и в своей стране. А Лукашенко на фобиях и комплексах российского руководства давно научился
Станет ли Москва бросать деньги в черную дыру?
В Сочи Лукашенко, надо думать, попробует выпросить-таки кредит на рефинансирование белорусского долга той же России.
Еще 27 августа он похвалился: «Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования».
Также было заявлено: «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».
Но пока это дележ шкуры неубитого медведя. Два премьера ни о чем, похоже, не договорились. Никаких известий о выделении кредита нет. Лишь «Интерфакс»
В общем, пока Москва
Так что Кремль, вписавшись сейчас за Лукашенко, взял на себя во всех смыслах неблагодарную миссию. И чисто политическая поддержка правителя с сомнительной легитимностью — дело скользкое, рискованное. И в плане экономическом это одни убытки. Нереформированная экономика Беларуси с большим неэффективным госсектором — настоящая черная дыра.
А уж теперь реформировать ее Лукашенко тем более не станет. Он и так сокрушается, что породил «буржуйчиков», которые-де и гонят революционную волну.
Будет ли Кремль сейчас навязывать дорожные карты?
Надо думать, что в Сочи с белорусской стороны прозвучат также традиционные просьбы дать газа и нефти подешевле. Но российская сторона и прежде была в этом плане неуступчива, связывая цены на энергоносители с «углублением интеграции». Теперь же можно напирать на это еще сильнее.
В декабре прошлого года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты
До 9 августа комментаторы дружно твердили, что ей выгоден ослабленный по итогам выборов Лукашенко. Но в итоге он оказался чересчур ослабленным. С правителем, чья легитимность настолько подорвана и чья перспектива усидеть в кресле надолго — под большим вопросом, заключать серьезные политические пакты очень рискованно. Ведь они потом могут быть признаны юридически ничтожными.
Поэтому вполне вероятно, что Москва сейчас предпочтет поглубже
Возникнет ли тема транзита власти?
Наконец, остается интрига в вопросе, как видит Кремль политическое будущее Лукашенко. По мнению многих обозревателей, он стал слишком токсичным партнером. Вдобавок нет уверенности, что он задушит
Анонимные источники из числа приближенных к Кремлю людей
Очевидно, что именно Москва будирует тему
Но здесь для Москвы возникают две трудности. Во-первых, не факт, что сам Лукашенко, в случае если он снова возьмет ситуацию в стране под достаточно жесткий контроль, согласится с предложениями Кремля
Во-вторых, остается фактор политически пробудившегося белорусского народа, который вряд ли легко согласится, чтобы его будущее определяли Лукашенко на пару с Кремлем. Российская верхушка наверняка испытывает экзистенциальный страх, что при любой смене власти Беларусь неизбежно пойдет путем демократии, укрепления национальной идентичности, европейских ценностей.
Во всяком случае, мы видим, что Москва отвергает возможность диалога со Светланой Тихановской, которую многие белорусы считают реальной победительницей минувших выборов, и вслед за белорусскими властями объявляет созданный по ее инициативе Координационный совет незаконной структурой. Похоже, что пока правящая элита РФ не видит, на кого, кроме Лукашенко, можно поставить в Беларуси. Мощных сил и ярких деятелей явно пророссийского толка здесь нет.
Что может помешать превращению Беларуси в протекторат?
Напрашивается вывод, что пока в отношениях между Путиным и его давним белорусским партнером, скорее всего, будет преобладать то, что политологи называют солидарностью диктаторов. Впрочем, это вряд ли помешает первому попытаться выжать из второго максимум уступок как по частным, так и по стратегическим вопросам.
Причем и нажима в плане «углубления интеграции» полностью исключать нельзя. Кремлю важно посильнее привязать к себе Беларусь и экономически, и институционально, чтобы страна оставалась на крючке при любой смене власти.
А поскольку позиции Лукашенко как никогда слабы, то, соответственно,
Что этому может помешать? То же самое народное давление. Сторонникам перемен в Беларуси суждено бороться против двух зол сразу — анахроничного репрессивного режима в своей стране и опасности имперской экспансии. Политическое пробуждение нации, уже неузнаваемо
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Чего может потребовать Кремль за поддержку перед лицом белорусской революции?
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