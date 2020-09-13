«В зале сидит человек 50, всех фотографируют». Что происходит под стенами столичных РУВД (видео)

Источник материала: Onliner

День протеста плавно перетек в вечер ожидания. По информации МВД, на акциях в Минске было задержано более 400 человек (250 из них еще до начала митингов как таковых). С наступлением темноты возле стен столичных РУВД стали собираться люди — родственники и друзья тех, кто не вернулся домой из города. Onliner съездил к нескольким отделам внутренних дел и поговорил с минчанами, вынужденными искать своих близких.

Московский РУВД

Драматичные события последних недель привели к тому, что в обществе сформировался новый класс — «протестные волонтеры». Эти люди — парни и девушки — первыми приезжают к РУВД и на Окрестина, как только становится известно, что в городе произошли задержания. Неравнодушные к происходящим событиям, они понимают: без помощи знающих людей «новичкам» (а это часто растерянные родители задержанных) будет сложно разобраться со сложившейся системой — где искать списки, как общаться с силовиками, можно ли передавать вещи (а главное, какие) и так далее.





Вот и возле Московского РУВД первой появляется хрупкая девушка-волонтер. «Пока непонятно, сколько задержанных привезли сюда. Автобусы заезжают на территорию, но в них могут быть как задержанные, так и сотрудники», — говорит она.





Около 20 часов ко входу в РУВД начинают приходить те, кто ждет и ищет родственников. Дарья рассчитывает увидеть мужа Станислава, которого сегодня задержали возле гостиницы «Ренессанс». «Он шел в колонне из Малиновки через „Грушевку“. На их колонну вышла толпа силовиков — как мне показалось по видео, человек 200. Часть людей разогнали, а они, закрывая собой девушек, прижались к забору. Его увели в микроавтобус, я увидела это на записи. Где он сейчас — понятия не имею: телефон недоступен, связи никакой нет. Милиция говорит, что здесь его нет, но ведь могут и неправду говорить...» — переживает девушка.





Среди задержанных оказался и 17-летний парень. За ним пришли родители и младший брат. Вообще, братьев и сестер у Дмитрия много — семья большая: девять детей. Все переживают за старшего. «Где именно его задержали, мы даже не знаем: нам позвонила женщина из РУВД и сказала, что сюда его привез ОМОН. Мол, приедьте заберите несовершеннолетнего, — рассказывает мама. — О его состоянии нам ничего не известно. Честно говоря, мы не знали, собирался ли он сегодня идти на митинг или нет — он ничего не говорил. Но я ему звонила в районе 16 часов, а телефон был уже недоступен. Переживаю, чтобы младших детей не притесняли потом в школе или еще где из-за сегодняшних событий».





Буквально через несколько десятков минут Дмитрий, растерянный, но не потерявший бодрость духа, вышел из стен РУВД:

— Там сейчас человек 50. Все сидят в зале, не на полу, в этом плане все нормально. Отношение у силовиков к нам разное — кто-то нормально реагирует, кто-то позволяет себе резкие высказывания. Среди задержанных есть человек с эпилепсией, я лично нес его на руках. Скорую ему, насколько я знаю, не вызывали. Всех фотографируют, снимают отпечатки пальцев.





Андрей ждет жену. Они вместе пошли сегодня на митинг. «Мы стояли на Мельникайте, никого не трогали. Сзади подбежали силовики, начали кого-то хватать. Мы стали в сцепку, оставались на месте. Но через некоторое время подошло подкрепление в оливковом и начало бить всех (обратите внимание на левый глаз молодого человека. — Прим. Onliner). Мою жену, как и других девушек, схватили и затащили в бус. Надеюсь, что ее сегодня отпустят».





К РУВД прибывают все новые люди. Они мечтают увидеть списки, чтобы точно знать, есть тут тот или та, ради которых среди ночи ты готов метаться по городу.

Октябрьское РУВД

Возле Октябрьского РУВД дежурит несколько десятков человек. Устав стоять, многие садятся на свои сумки. Большинство, понимая, что ожидание может продлиться не один час, основательно подготовилось к «походу»: термосы, контейнеры с едой, теплая одежда. Все-таки как удивительно устроена жизнь белоруса: прошлой осенью и зимой минчане примерно в таком же формате проводили ночи под УКСом в погоне за желанными квадратными метрами, теперь вот — в ожидании близких людей, задержанных на митингах.





У Анны своя история: «Люди без опознавательных знаков задержали нас возле кафе „Зерно“ на улице Якуба Коласа. Произошло это в районе 14—15 часов. Мы оказались в той заварухе, где женщин особо не трогали, поэтому я на свободе, а муж — в РУВД, хоть я очень старалась его удержать. Честно говоря, момент, как его вырвали, как будто стерся у меня из памяти. Понимаете, ты мечешься среди омоновцев, но тебя никто не замечает: их действия направлены строго на мужчин. Задержание было жестким — его тащили по земле, моей подруге тоже досталось. Поваляли нас хорошо, но избиений не было. А что происходило с задержанными потом — я не знаю. Говорят, там есть врач, который, если что, окажет помощь».





Среди задержанных находится и 21-летний Никита. «Он был возле „Минск-Арены“, — говорят родители парня. — Последний раз позвонил в полшестого, сказал, что находится вместе с однокурсниками и все в порядке. Потом перестал выходить на связь. А позже позвонил его друг и сказал: скорее всего, Никиту задержали. Мы сначала поехали во Фрунзенский РУВД, но там списков не было, поэтому наугад отправились сюда. На линии 102 сказали, чтобы раньше, чем в 8 утра, мы списков не ждали. Очень волнуемся и переживаем. Основная мысль — хоть бы он был не избит».





Центральное РУВД

Обстановка возле Центрального РУВД нервная. Женщины обращаются к постовым, которые, кажется, за день ни разу не сняли свои балаклавы: «У вас совесть есть?» Но ответа не получают. Тогда минчанки требуют книгу замечаний и предложений, и раз уж списков задержанных нет, пусть тогда силовики принимают у них заявления о пропаже людей.





Людмила еле сдерживает эмоции, когда говорит о сыне Максиме:

— В Telegram мне скинули ролик, как трое человек тащат по земле моего сына. Он практически голый — подняты рубашка, куртка... А за ним следом идет силовик и дубасит палкой. У сына спадают кроссовки, а этот, который в форме, отбрасывает их в сторону ногой и продолжает бить палкой. Понимаете, его голым телом тащат по асфальту...





Я сюда приехала, но никто из стен здания не выходит и не сообщает нам информацию: сколько здесь людей, сколько им еще здесь находиться. Дозвониться в Центральное РУВД невозможно: все время занято или отвечает автоответчик. Да сколько же они будут издеваться над нами, нашими детьми, над народом, — возмущается женщина. — Это наша страна! Это наш город, а мы вот так тут стоим, как в загоне. Почему они не защищают ни народ, ни Конституцию?

























Время от времени в Telegram-чатах волонтеров появляются списки задержанных. Первый, кто увидит обновление, начинает их зачитывать и сразу же собирает толпу вокруг себя: наконец хоть какая-то конкретика.





— Это ближайшее РУВД к месту событий, поэтому и пришли сюда, — объясняют двое мужчин, которые ищут своего 44-летнего друга Сергея, пропавшего вместе с велосипедом где-то возле развязки на Орловской и Тимирязева. — Ждем уже который час, списков нет, информации нет. Как поняли, что его задержали? Он перестал выходить на связь. А потом по геолокации телефона обнаружили, что он находится в этой местности.



Пока одни готовы до утра ждать под холодными стенами, другие покидают службу: опустив глаза, ссутулив плечи, будто мечтая поскорее раствориться в ночи





Советское РУВД

Под стенами Советского РУВД собралось около десятка человек. Примечательно, что большая часть из ночных ожидающих — неравнодушные жители расположенных поблизости многоэтажек, которые вышли, чтобы помочь родственникам и друзьям демонстрантов.





— Никаких данных нет, поэтому мы пришли сюда, чтобы хоть что-то узнать. Всего сюда, по данным Telegram-каналов, привезли 47 человек. А выпустили шесть — в основном девушек. Правда, со статьей — 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Остальных вроде погрузили в автозак (во дворе уже никого нет) и вывезли — может, в Жодино. Криков не было, людей не били, — говорит местная жительница.









— Когда задержанных вывозили, мы спросили у силовиков, какая конечная точка маршрута — ну это же такая информация, которую надо дать людям. Но они промолчали, — дополняет рассказ еще одна жительница Советского района. — Кстати, ходят они еще и с газовыми баллончиками — видимо, чтобы чуть что осадить родственников задержанных.

К «тихому» Советскому РУВД также подъехали волонтеры — автопомощь, горячий чай. Белорусы стараются выручать друг друга при любых обстоятельствах.



