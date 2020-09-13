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МВД РБ: По состоянию на 19 часов в Минске задержано более 400 человек

14.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси сообщило, что по состоянию на 19 часов только в Минске были задержаны более 400 человек.

МВД подтвердило применение оружия.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», - говорится в сообщении.

МВД утверждает, что светошумовые гранаты не применялись. Однако, в сети уже появилось видео, на котором зафиксировано возможное использование светошумовых гранат и применения оружия. Спецсредства использовались для разгона демонстрантов, добравшихся до дома главы ЦИК РБ Л.Ермошиной.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси сообщило, что по состоянию на 19 часов только в Минске были задержаны более 400 человек.
 
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