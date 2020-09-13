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Автопробег "За единую Беларусь" прошел в Минске – видео
14.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В воскресенье в Минске десятки людей приняли участие в автопробеге "За единую Беларусь". Колонна стартовала от аквапарка "Лебяжий", проехалась по Минской кольцевой автомобильной дороге и финишировала у мемориального комплекса "Хатынь".
После автопробега участники акции посетили экскурсию по его территории и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".
Тем временем в центре Минска прошла
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались
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Мероприятие организованно в поддержку единства республики, участники акции с государственной символикой проехали от аквапарка "Лебяжий" до мемориального...
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