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Автопробег "За единую Беларусь" прошел в Минске – видео

14.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Минске десятки людей приняли участие в автопробеге "За единую Беларусь". Колонна стартовала от аквапарка "Лебяжий", проехалась по Минской кольцевой автомобильной дороге и финишировала у мемориального комплекса "Хатынь".

После автопробега участники акции посетили экскурсию по его территории и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".

Тем временем в центре Минска прошла очередная протестная акция несогласных с результатами президентских выборов в стране. МВД республики сообщает примерно о 400 задержанных.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие организованно в поддержку единства республики, участники акции с государственной символикой проехали от аквапарка "Лебяжий" до мемориального...
 
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