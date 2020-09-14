Дмитрий Басков объяснил, почему поддерживает Александра Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, почему активно поддерживает Александра Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы никогда не скрывали своих политических взглядов, открыто поддерживаете действующую власть и президента. Как думаете, этот момент может повлиять на ваши отношения с Международной федерацией хоккея, с латышской стороной?

— Не скрывал и не буду скрывать своих политических взглядов и моего личного отношения к президенту тем более. Мне посчастливилось: я знаком с ним с 17 лет. У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться. У меня много воспоминаний, я помню девяностые, когда все это начиналось. Я помню, как мы, маленькие хоккеисты, по сути, постоянно ходили голодными и даже где-то воровали пирожки в столовой, чтобы поесть перед тренировкой. Помню то голодное время, когда выдавали сахар и крупу по талонам. И поэтому на протяжении всего этого периода, за четверть века, у меня была возможность наблюдать за всеми этими периодами, которые произошли в нашем государстве. Поэтому, собственно, я абсолютно убежденно отношусь к сегодняшней политической власти и лично к президенту.

— Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.

— Да.

— Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.

— Да, это хорошие воспоминания.

— Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента

— Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — приводит слова Баскова «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 1» .