Прогноз по валютам: что будет с долларом и евро во второй половине сентября

- В целом валютная корзина Национального банка на прошедшей неделе подешевела почти на полтора процента. Курсы инвалют отошли от тех максимумов, которые мы наблюдали в августе. Из трех основных валют корзины в большей степени потеряли в весе евро и доллар.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 11 сентября доллар опустился ниже психологической отметки в 2 рубля 60 копеек, хотя и совсем незначительно - до 2,5992 белорусского рубля за доллар. Но тем не менее эта планка опустилась. Евро остался почти на тех же позициях, что и был - 3,0785 рубля. Эти тенденции отражают и изменения на внешних рынках.

Важно отметить, что тот спекулятивный, или ажиотажный, спрос, который мы наблюдали в августе в Беларуси, отходит на задний план. Во всяком случае его давление на внутренний валютный рынок существенно снизилось.