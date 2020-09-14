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Прогноз по валютам: что будет с долларом и евро во второй половине сентября

14.09.2020 06:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

- В целом валютная корзина Национального банка на прошедшей неделе подешевела почти на полтора процента. Курсы инвалют отошли от тех максимумов, которые мы наблюдали в августе. Из трех основных валют корзины в большей степени потеряли в весе евро и доллар.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 11 сентября доллар опустился ниже психологической отметки в 2 рубля 60 копеек, хотя и совсем незначительно - до 2,5992 белорусского рубля за доллар. Но тем не менее эта планка опустилась. Евро остался почти на тех же позициях, что и был - 3,0785 рубля. Эти тенденции отражают и изменения на внешних рынках.

Важно отметить, что тот спекулятивный, или ажиотажный, спрос, который мы наблюдали в августе в Беларуси, отходит на задний план. Во всяком случае его давление на внутренний валютный рынок существенно снизилось.

Безусловно, сказалось и влияние Национального банка, который направил значительную сумму на поддержание курса белорусского рубля и удовлетворение спроса на валюту. Это, собственно, одна из основных задач регулятор - использовать ресурсы, чтобы демпфировать колебания валютного рынка в момент наибольшего потребительского спроса, и ничего удивительного здесь нет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курсы иностранных валют на прошлой неделе продолжали пребывать в режиме относительного штиля. Белорусский рубль периодически шел в рост. Каких изменений можно...
 
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