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Воскресный протест в лицах. Фотоподборка

14.09.2020 07:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчерашний многотысячный митинг и попытки не дать ему состояться будто снова отбросили нас к началу августа: жесткие задержания, выстрел из ружья (пусть и предупредительный, по версии МВД), другие опасные спецэффекты. А ведь казалось, что этот этап белорусы уже прошли и стороны научились договариваться о формате воскресенья... Впрочем, как показывает практика, жестокость со стороны силовиков не останавливает белорусов. Вчера на улицы Минска вышли тысячи людей, Onliner запечатлел лица протеста.

Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
Воскресный протест в лицах. Фотоподборка
 
Теги: Минск
 
 
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Вчерашний многотысячный митинг и попытки не дать ему состояться будто снова отбросили нас к началу августа: жесткие задержания, выстрел из ружья (пусть и...
 
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