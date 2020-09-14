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Север Беларуси ожидают малоактивные фронтальные разделы

14.09.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Как отметили синоптики, лишь в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь в северо-восточных районах. Ветер западный умеренный (местами порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +22..+24°C;
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Минск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В первый день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Как отметили синоптики, лишь в...
 
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