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Север Беларуси ожидают малоактивные фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В первый день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Как отметили синоптики, лишь в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.
Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь в северо-восточных районах. Ветер западный умеренный (местами порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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В первый день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Как отметили синоптики, лишь в...
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