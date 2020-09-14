Север Беларуси ожидают малоактивные фронтальные разделы

В первый день рабочей недели погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Как отметили синоптики, лишь в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

Ожидается облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь в северо-восточных районах. Ветер западный умеренный (местами порывистый).

Температура воздуха в регионах: