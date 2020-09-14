«Очень важна позиция стран, считающих, что с 5 ноября Лукашенко больше не рассматривается в качестве президента»

После истечения пятого президентского срока Александра Лукашенко возникает вопрос его «международной правосубъектности». Такое мнение высказал член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, экс-дипломат Павел Латушко.



Во время инаугурации 6 ноября 2015 года / Фото president.gov.by

Полномочия Лукашенко истекают 5 ноября (инаугурация после избрания на пятый срок состоялась 6 ноября 2015 года).

«Если мы говорим о мировой солидарности с белорусским народом, для нас очень важна принципиальная консолидированная позиция прежде всего Европейского союза, а также государств, которые поддерживают решение ЕС о том, что с 5 ноября они не рассматривают больше Лукашенко в качестве главы белорусского государства со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями», — заявил Латушко во время стрима на YouTube вечером 13 сентября.

По мнению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Лукашенко нелегитимен «в глазах белорусского народа». «Мы уже видим активность на просторах Европы, и мы надеемся, что его легитимность не будет признана ни одной из стран мира, — сказала она. — Мы уверены, что большинство стран нас поддержат в этом и не признают его в международном сообществе».